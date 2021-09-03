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В КР на приграничных пунктах предлагают упростить процедуры торговли

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане провели финансовый анализ бизнес-процессов на приграничных пунктах пропусках республики. Сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Вчера, второго сентября, в Министерстве экономики и финансов КР (МЭФ КР) прошла встреча, посвященная этому вопросу, с участием заместителя министра Бекболота Алиева, представителей государственных контролирующих органов на границе, а также независимых экспертов.

На встрече был представлен отчет экспертов по проведенному анализу бизнес-процессов на четырех пунктах пропуска КР: "Достук", "Ак-Тилек", "Иркештам", "Кызыл Кия".

В Минэконом подчеркнули, что анализ проведен по заказу Министерства экономики и финансов КР при поддержке Проекта "Упрощение процедур торговли в Центральной Азии" Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), совместно со Всемирным банком.

Отмечается, что основной целью исследования является выявление основных проблемных мест для сокращения бюрократических, процедурных барьеров в торговле, обеспечивающих свободу транзита, прозрачность, сокращение и ограничение формальностей и требований к документации, расширение регионального сотрудничества в области практической деятельности по упрощению процедур торговли.

По итогам совместного обсуждения было принято решение направить возможные предложения в секретариат Совета по упрощению процедур торговли при МЭФ КР.


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URL: https://www.vb.kg/405890
Теги:
граница, Кыргызстан, Министерство финансов
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