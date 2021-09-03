В Москве запустят беспилотные такси

Компания "Яндекс" собирается запустить в Москве беспилотные такси для перевозки пассажиров. Об этом сообщает РБК.

Внедрение технологии в столице планируется в этом или следующем году. На дорогах Москвы появится десять беспилотников. Представитель компании отметил, что точная дата запуска таких перевозок в Москве будет зависеть от сроков согласования программы.

Самые первые беспилотные такси появятся в Иннополисе в 2021 году. В рамках эксперимента там запустят восемь автомобилей. Всего "Яндекс" планирует внедрить до одной тысячи беспилотников.

Согласно постановлению правительства, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации. Использовать подобный транспорт при оказании коммерческих услуг запрещено.