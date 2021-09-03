В Баткене открыты командно-штабные мобилизационные учения "Юг-2021". В церемонии открытия учения СКШМУ "Юг-2021" приняли участие Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Таалайбек Омуралиев, Полномочный представитель Президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, мэр города Баткен Имамназар Бурканов, главы государственных администраций Баткенской области, представители силовых и административных ведомств республики, а также непосредственные участники учения.

По сообщению информационной работы Минобороны Кыргызской республики, в своей приветственной речи генерал-майор Таалайбек Омуралиев, подчеркивая важность и актуальность проведения данного учения и общественно-политическую значимость ратного труда наших воинов в целом, отметил, что "нет более почётного и священного долга, чем защита своего дома, своего Отечества, что доказывают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, других государственных органов и органов местного самоуправления нашей страны". Он также сообщил, что в рамках данного учения будет проверено реальное состояние боевой и мобилизационной готовности войск к выполнению задач по предназначению.

В ходе учения запланировано проведение комплекса практических мероприятий по приведению органов военного управления в высшие степени боевой готовности, а государственных органов и органов местного самоуправления в готовность к работе по руководству подчиненными структурами и подразделениями в условиях введения военного положения.

Кроме того, планируется выполнение практических мероприятий по стабилизации обстановки органами военного управления, государственными органами и органами местного самоуправления в условиях введения военного положения в регионе с практическим отмобилизованием резервных батальонов или формирований, а личный состав резервных формирований получит практический опыт успешного выполнения упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

В учении "Юг-2021" примут участие более 1,5 тыс. граждан, а также задействованы свыше 200 военнослужащих от МОКР, МВД КР, МЧС КР и ГПС при ГКНБ КР.