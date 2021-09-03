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Кыргызстанца на Алтае подозревают в убийстве соотечественника

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- Евгений Денисенко
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Тридцатилетнему уроженцу Кыргызстана на Алтае предъявлено обвинение в убийстве соотечественника. Материалы уголовного дела представлены Кулундинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По информации этого управления, трагедия произошла в конце августа 2021 года на поле одного из фермерских хозяйств в Кулундинском районе, где трудился кыргызстанец. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с 44-летним соотечественником. И в ходе конфликта выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Раны оказались несовместимыми с жизнью, от полученного ранения тот скончался на месте.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405894
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