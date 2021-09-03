Кыргызстанца на Алтае подозревают в убийстве соотечественника

Тридцатилетнему уроженцу Кыргызстана на Алтае предъявлено обвинение в убийстве соотечественника. Материалы уголовного дела представлены Кулундинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По информации этого управления, трагедия произошла в конце августа 2021 года на поле одного из фермерских хозяйств в Кулундинском районе, где трудился кыргызстанец. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с 44-летним соотечественником. И в ходе конфликта выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Раны оказались несовместимыми с жизнью, от полученного ранения тот скончался на месте.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.