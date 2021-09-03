Первым вице-мэром столицы стал Максатбек Сазыкулов

В мэрии столицы кадровые перестановки. На должность первого вице-мэра назначен Максатбек Шекербекович Сазыкулов. Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Максатбек Сазыкулов ранее занимал должность руководителя административной службы, руководителя департамента организационного развития в Кыргызско-Российском Фонде развития.

В июне этого года был назначен вице-мэром Бишкека по вопросам экономики и финансов и осуществлял руководство комплексом финансово-экономической сферы города Бишкек. Также контролировал исполнение доходной и расходной частей местного бюджета.