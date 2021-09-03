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Первым вице-мэром столицы стал Максатбек Сазыкулов

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- Айжан Мамбеталиева
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В мэрии столицы кадровые перестановки. На должность первого вице-мэра назначен Максатбек Шекербекович Сазыкулов. Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Максатбек Сазыкулов ранее занимал должность руководителя административной службы, руководителя департамента организационного развития в Кыргызско-Российском Фонде развития.

В июне этого года был назначен вице-мэром Бишкека по вопросам экономики и финансов и осуществлял руководство комплексом финансово-экономической сферы города Бишкек. Также контролировал исполнение доходной и расходной частей местного бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/405895
Теги:
кадры, Бишкек, мэр, мэрия
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