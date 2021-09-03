Генпрокурор КР: безопасность зависит от консолидации усилий прокуратур

Генпрокурор КР Курманкул Зулушев в своем выступлении на международном симпозиуме в Турецкой Республике подчеркнул, что общность стоящих перед органами прокуратур задач диктует необходимость консолидации усилий, в том числе в рамках различных международных форумов. Он выразил уверенность, что нынешняя встреча придаст дополнительный импульс построению безопасного пространства на территории 16 стран-участниц симпозиума.

В нем приняли участие представители Азербайджана, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Македонии, Узбекистана, Катара и других государств.

Как сообщила Генпрокуратура КР, по приглашению председателя Верховного кассационного суда Мехмета Акаржа делегация Генеральной прокуратуры Кыргызстана во главе с Курманкулом Зулушевым приняла участие в открытии нового здания Высшего кассационного суда Турецкой Республики в городе Анкара. В церемонии открытия участвовал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Генпрокурор Курманкул Зулушев выступил с докладом на международном симпозиуме по случаю открытия Года правосудия в Турецкой Республике и рассказал о проводимых и предстоящих реформах в системе органов прокуратуры Кыргызской Республики.

Во время встречи с председателем Высшего кассационного суда Турции с Мехметом Акаржа генеральный прокурор Кыргызстана затронул вопрос о возобновлении краткосрочных учебных курсов для сотрудников органов прокуратуры Кыргызской Республики на базе учебных заведений прокуратуры и Академии юстиции Турции.