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Акимат Алматы выделит 4,3 миллиона тенге на корм для бродячих кошек

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Пилотный проект по содержанию бездомных животных стартует в Алматы. Акимат выделит 4,3 миллиона тенге на корм для обездоленных кошек. Об этом сообщила руководитель отдела ветеринарии Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Айгерим Жаксылык, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В первую очередь будет разработан единый регламент работы приютов с учетом условий содержания. С начала 2021 года городской ветеринарной службой по программе адопции было выдано около 180 кошек в приюты частные, и на сегодняшний день порядка 250 кошек содержится в частных приютах города. Включая тех кошек, выброшенных "коробочниками" возле торгового центра "Апорт". В связи с этим в пилотном проекте по поддержке приютов в целях повышения возможности спасти данных животных выделено 4,37 миллиона тенге из расчета 250 тенге на суточное кормление одной кошки. Средства рассчитаны на помощь приютам в части обеспечения животных необходимых кормом", - сообщила Айгерим Жаксылык.

Пилотный проект был представлен в рамках презентации "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы". В планах также чипирование 45 000 домашних животных. Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в единую базу идентификации собак и кошек PetControl.

В этом году программой бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных планируется охватить порядка 4000 собак и кошек. На данный момент проходит конкурс государственных закупок. Выделены средства в размере 51,747 миллиона тенге. Начало программы запланировано на середину сентября.

Кроме того, планируется строительство изолятора временного содержания животных за счет привлечения средств инвесторов.

Напомним, в июле на окраине Алматы неравнодушные горожане обнаружили около полусотни котят, некоторые из них находились в тяжелом состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/405900
Теги:
Казахстан, животные
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