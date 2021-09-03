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Кыргызстан и Россия создают объединенную систему ПВО

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- Евгений Денисенко
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Вопросы развития Объединенной системы (ОС) ПВО обсудили военные делегации стран СНГ, включая Кыргызстан. Это произошло в Астрахани, где состоялось заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств Содружества.

В своем послании к участникам заседания председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев подчеркнул: "Результаты вашей работы станут очередным шагом в обеспечении развития региональных систем ПВО с целью дальнейшей разработки и принятия соглашения о создании объединенной системы воздушно-космической обороны государств – участников Содружества".

В ходе заседания, по информации Министерства обороны РФ, был рассмотрен ряд важных вопросов. В частности, одобрен проект плана проведения совместных мероприятий ОС на 2022 год, который предусматривает, в том числе, организацию совместного компьютерного командно-штабного учения "Региональная безопасность - 2022". Оно, как рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехова, запланировано на апрель 2022-го на территории Казахстана.

В ходе предстоящего учения будут смоделированы боевые действия в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, а также продемонстрирована работа Единой региональной системы ПВО Казахстана и России. В дальнейшем проводить мероприятия такого рода предусматривается один раз в два года.

На заседании была заслушана информация о реализации концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания в государствах-участниках Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ. Последняя включает сейчас 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Руководство данными силами и средствами осуществляется национальными командованиями, а координация совместных действий - председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.

Кроме того, участников заседании проинформировали о прохождении процедуры ратификации соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана. Также, по словам Грехова, "в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана".

Напомним, что в эти же дни на полигоне в Астрахани проходила активная фаза совместного учения войск ПВО "Боевое Содружество-2021". В нем приняло участие более 2 тысяч военнослужащих пяти государств - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, их Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил. Также было задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы, самолёты, вертолёты. Основной эпизод это фазы был разыгран 2 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/405903
Теги:
Россия, Кыргызстан
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