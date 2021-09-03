В парке "Ынтымак-2" появилась Аллея дружбы Кыргызстана и Казахстана

Сегодня в торжественной обстановке прошло открытие Аллеи дружбы в недавно построенном столичном парке "Ынтымак-2". Представители двух братских республик посадили на ней саженцы голубой ели.

В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Чрезвычайный и Полномочный посол республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев и мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Они традиционно разрезали красную ленточку, а затем открыли памятник единства братских народов.

Затем были официальные выступления, в которых высокопоставленные гости отметили, что два наших государства связывают давние узы дружбы. Именно поэтому сотрудничество стран с каждым годом все больше набирает обороты. Причем во многих сферах. И весьма символично, что Аллея дружбы открывается именно на 30-ю годовщину обретения независимости обеими республиками.

Затем участники церемонии открытия, а также рядовые горожане, которые присутствовали на ней, приступили к посадке саженцев голубой ели. К слову, на Аллее дружбы, которая тянется от Южной магистрали к амфитеатру, было высажено 40 таких деревьев.