Погода
$ 84.59 - 84.85
€ 98.85 - 100.35

В парке "Ынтымак-2" появилась Аллея дружбы Кыргызстана и Казахстана

176  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в торжественной обстановке прошло открытие Аллеи дружбы в недавно построенном столичном парке "Ынтымак-2". Представители двух братских республик посадили на ней саженцы голубой ели.

В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Чрезвычайный и Полномочный посол республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев и мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Они традиционно разрезали красную ленточку, а затем открыли памятник единства братских народов.

Затем были официальные выступления, в которых высокопоставленные гости отметили, что два наших государства связывают давние узы дружбы. Именно поэтому сотрудничество стран с каждым годом все больше набирает обороты. Причем во многих сферах. И весьма символично, что Аллея дружбы открывается именно на 30-ю годовщину обретения независимости обеими республиками.

Затем участники церемонии открытия, а также рядовые горожане, которые присутствовали на ней, приступили к посадке саженцев голубой ели. К слову, на Аллее дружбы, которая тянется от Южной магистрали к амфитеатру, было высажено 40 таких деревьев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405904
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  