"Безопасный город"-2: в Оше установлены опоры с камерами видеофиксации

На одиннадцати перекрестках Оша проведены строительно-монтажные работы по оснащению камерами фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках реализации второго этапа компонента "Безопасный город" проекта "Умный город". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Согласно проекту на 35 основных перекрестках дорог города планируется установка более 600 аппаратно-программных комплексов, которые в режиме онлайн будут фиксировать нарушения на дорогах города (видеокамеры с функцией распознавания лиц, камеры фиксации случаев незаконной парковки, купольные камеры с углом охвата 360 градусов). Комплекс фото-видео фиксации детектируют нарушения за счет видеоаналитических алгоритмов, архивируя фотоснимки и видеозаписи в качестве доказательной базы.

Комплексы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения представляют собой сложные технические устройства. Они осуществляют обработку видеоинформации с нескольких видеокамер, входящих в состав АПК.

Распознавание определенных объектов и событий в поле зрения камер, сохранение этих событий в память устройства и передача накопленных данных в Центр мониторинга.

В Оше планируется открытие вспомогательного Центра мониторинга, который будет заниматься первичной обработкой информации для разгрузки центрального сервера. Головной Центр мониторинга находится в Бишкеке, куда и будут поступать данные с аппаратно- программных комплексов. Видеоматериалы будут обновляться ежемесячно.

Контроль соблюдения Правил дорожного движения в автоматическом режиме дисциплинирует водителей, стабилизирует скоростной режим на свободных участках. Также улучшает соблюдение рядности движения, заставляет предоставлять преимущество пешеходу на "зебре", повышает аккуратность проезда перекрестков на разрешающий сигнал светофора. Все эти факторы приводят к существенному снижению числа серьезных аварий, спасая водителей, пассажиров и пешеходов от дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

Такой комплексный подход к организации движения позволит гармонизировать скорость потоков транспортных средств и избавится от "глухих" заторов на некоторых участках дорог.