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Россотрудничество открыло прием заявок обучение иностранцев в вузах РФ

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- Евгений Денисенко
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) открыло прием заявок от иностранных граждан на обучение в российских вузах. Такое обучение, как отмечается, предусмотрено в рамках квоты правительства РФ и финансируется из средств федерального бюджета.

"1 сентября открывается регистрация для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для участия в отборе на обучение в российских образовательных организациях в 2022/2023 учебном году. Окончание срока подачи документов –1 ноября 2021 года", - проинформировали в агентстве.

Отбор иностранных граждан предусматривает два этапа. Первый осуществляется зарубежными представительствами Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредставительствами, второй – российскими образовательными организациями.

"Иностранному гражданину необходимо обращаться в российское загранучреждение на территории той страны, гражданином которой он является, вне зависимости от вашего местоположения. Лица без гражданства и соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, обращаются в российское загранучреждение на территории страны постоянного местопребывания", - пояснили в Россотрудничестве.

Как рассказал в интервью Sputnik заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, на 2022/2023 учебный год оно увеличило объем квот для иностранцев – до 23 тысячи мест. Для сравнения: в минувшем учебном году было 18 тысяч квотных мест.

По словам Шевцова, определяя объемы квот, агентство консультируется с российскими послами за рубежом и ведущими крупными компаниями России: "Мы исходим из того, что готовим кадры для экономик стран. Основная задача квот – чтобы человек приехал в Россию, получил качественное образование и вернулся к себе, работать на повышение экономического благосостояния своей страны. Соответственно, нужно приглашать людей на те специальности, которые будут актуальны для экономик других стран в перспективе 4-6 лет".

Заявки на участие в отборе Россотрудничества приходят от абитуриентов из 175 стран. Однако СНГ, подчеркивает Шевцов, остается в приоритете для агентства. И абитуриенты из этих стран – самые активные участники отбора. В числе таких государств - Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Армения.


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URL: https://www.vb.kg/405907
Теги:
Россия, студенты
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