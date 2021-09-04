Казахстан не смог принять афганских беженцев из-за нюансов суверенитета

Казахстан не смог принять афганских беженцев, которые работали на американскую администрацию, так как возникло множество нюансов и вопросов, связанных с суверенитетом республики и логистикой, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией, на неопределенное количество времени. Этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов и вопросов, связанных с суверенитетом Казахстана", - сказал Токаев, выступая в формате видео-конференц-связи на пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу.

"Люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана, были без соответствующих документов, въездных виз. Ну и кроме того, к слову, сама логистика не позволяла решить данный вопрос положительно", - отметил он.

Источник: "Интерфакс"