Погода
$ 84.48 - 84.85
€ 99.72 - 101.22

Казахстан не смог принять афганских беженцев из-за нюансов суверенитета

428  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан не смог принять афганских беженцев, которые работали на американскую администрацию, так как возникло множество нюансов и вопросов, связанных с суверенитетом республики и логистикой, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией, на неопределенное количество времени. Этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов и вопросов, связанных с суверенитетом Казахстана", - сказал Токаев, выступая в формате видео-конференц-связи на пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу.

"Люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана, были без соответствующих документов, въездных виз. Ну и кроме того, к слову, сама логистика не позволяла решить данный вопрос положительно", - отметил он.

Источник: "Интерфакс"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405908
Теги:
Афганистан, Казахстан, беженцы, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  