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В некоторых районах Бишкека и в Джалал-Абаде отключат газ

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- Н Крайнова
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Компания "Газпром Кыргызстан" предупреждает об отключении природного газа в некоторых районах Бишкека с 7 по 10 сентября. Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе. В эти дни будут проводится аварийные ремонтные работы по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1985 году, который расположен по адресу: пересечение улиц Сухомлинова – Табалдиева.

На время ремонта будет прекращена подача природного газа в микрорайоне Нижний Джал; в районе ул. Д.Садырбаева, Гагарина, пр.Мира, пер. Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырская, Ажыбек Баатыра; Котельная Теплоэнергоремонт.

Кроме того компания сообщает, что газ будет отключен 8 сентября в городе Джалал-Абад. Отключение связано с проведением плановых огневых работ по капитальному ремонту газораспределительной станции "Джалал-Абад" с 07:00 до 21:00 часов.

Отмечается, что этот вид работ проводится с целью восстановления ресурса Газораспределительной станции, для обеспечения бесперебойной подачи природного газа в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода эксплуатации.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов в это время перейти на альтернативные источники пищеприготовления.


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URL: https://www.vb.kg/405909
Теги:
газ, отключение газа, Бишкек, Кыргызстан, Газпром
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