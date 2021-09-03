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Кыргызстанцы участвуют в международном молодежном форуме в Оренбурге

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- Евгений Денисенко
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Международный, уже шестой по счету молодежный форум "Евразия Global" открылся 2 сентября в Оренбурге. Торжественная церемония началась с парада флагов стран, представители которых стали участниками форума, в этом параде был и флаг Кыргызстана.

Как отметил в правительстве Оренбургской области, на нынешний форум собрались 500 российских и иностранных лидеров молодежи из 78 государств. А в формате онлайн с "Евразией Global" смогут познакомиться более 1500 человек со всей планеты. Общее число стран-участниц с учетом онлайна - 106.

Впервые "Евразия Global" прошел в 2016 году по инициативе правительства Оренбургской области, при поддержке президента России Владимира Путина. В 2017 году форум стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 снова состоялся на территории Оренбурга. В минувшем году он впервые прошел под эгидой ЮНЕСКО и сегодня входит в число семи площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ресурсный молодежный центр".

Главная тема "Евразия Global-2021" - креативная экономика и устойчивое развитие. Программой предусмотрены выступления экспертов из разных отраслей, мероприятия обширной деловой программы, творческие лаборатории и многое другое.

Обращаясь к участникам, губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что во второй раз мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО.

"Пандемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. В каждой из наших стран действует множество ограничений. Однако мы все же здесь! Вместе собрались на оренбургской земле и готовы активно работать над повесткой будущего. Этот диалог очень важен сейчас, когда перед всем миром стоит множество вызовов и общих проблем. У молодежи в этом плане особая роль. Мы не хотим, чтобы проблемы будущего разъединили вас – молодых людей из разных стран мира. Наоборот, мы ждем, что вы научитесь вместе преодолевать все трудности. Этот год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Время требует от нас выйти за рамки привычного и мыслить креативно, искать новые механизмы и форматы ",- сказал губернатор.

На нынешнем форуме вновь пройдут грантовые конкурсы от Федерального агентства по делам молодежи для российских граждан и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова для иностранных участников. Стимулирование проектной деятельности, направленной на развитие международного молодежного сотрудничества, - такова цель международного конкурса "Leaders of international cooperation – Eurasia". Он инициирован, в том числе, для иностранной молодежи и российских соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках "Евразия Global".

По результатам презентаций проектов эксперты выбирают лучшие заявки, которые получают поддержку Фонда Горчакова. Среди них были и кыргызстанцы, в том числе Гульжамал Жумадылова с проектом "Точка роста 2020". Возможность заявить о себе открыта перед молодыми гражданами КР и на сей раз.


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URL: https://www.vb.kg/405912
Теги:
Россия, Кыргызстан
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