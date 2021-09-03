Медиалаб-2021: Гендерные стереотипы мешают участию женщин в развитии страны

Молодежные активисты из разных регионов Кыргызстана приняли участие в воркшопе МедиаЛаб-2021, в ходе которого обсудили различные подходы к активизации участия молодежи в избирательных процессах.

Участниками стали представители творческой студенческой молодежи от 18 до 23 лет, медиа-эксперты и специалисты по гендерным вопросам.

На мероприятии акцент был сделан на гендерную составлящую выборного процесса в целом и предстоящих в ноябре парламентских выборов, в частности.

"В рамках Медиалаба мы провели для ребят тренинг о гендерных стереотипах, гендерной дискриминации, продвижении гендерной политики в Кыргызстане, а также о гендерно-чувствительной журналистике. На основе полученных знаний участники написали сценарии, по которым были сделаны несколько социальных роликов, направленных на достижение гендерного равенства и активизацию участия мололежи на выборах. Молодежь открыла для себя, что все нормативные правовые акты, включая Конституцию страны, устанавливают равные права для мужчин и женщин. Но на практике мы не можем достичь даже законодательно предоствленной женщинам квоты", - рассказала тренер Мырзаш Шабданбекова.

Молодые активисты обсудили общие вопросы обеспечения гендерного равенства, например, как изменить гендерные стереотипы в обществе, предотвращать умыкание девушек или ранние браки через усиление гражданской позиции молодежи.

"Я в Медиалабе участвую уже третий раз, с 15 лет являюсь членом Альянса по репродуктивному здоровью, где мы также занимаемся вопросами достижения равенства прав и возможностей женщин и мужчин. Было интересно создавать медиа продукты в этой сфере. Думаю, они помогут стать людям более гендерно-чувствительными и более лояльными", - поделился впечатлениями студент АУЦА Эмир Курсантов.

Студент Международного университета "Ала-Тоо" Эмир Сатыкенов рассказал, что около двух лет активно продвигает права женщин, занимается волонтерством.

"Мне очень интересна эта тематика. Ранее у меня не было опыта в режиссуре, здесь я научился писать сценарии, попробовал себя в видео-съемке. Гендерное равенство нужно продвигать, у нас есть проблемы с реализацией прав женщин", - сказал он.

Мунаржан Айтбек кызы отметила, что в подобных проектах развивается креативность молодежи, знакомство с известными экспертами помогает в личностном росте. Участница подчеркнула, что в Кыргызстане много активной молодежи, которая выступает за расширение участия женщин в процессах принятия решений.

"Это мой первый опыт участия в таком проекте, мы снимаем очень полезные для молодежи медиа продукты. Необходимо больше продвигать такие молодежные проекты", - поделился пожеланием еще один участник - Тайирбек уулу Амантур, студент российской Высшей школы экономики.

Карим Ва-Ахунов, активист г.Токмок, рассказал, что приехал на Медиалаб реализовать свою идею об участиии женщин в избирательном процессе.

"В Токмоке занимаюсь развитием молодежи, со своей командой проводим различные мероприятия. Последним было проект "Успешное поколение" для школьников, которым помогали с выбором профессии, учили писать резюме, поступить на обучение за границу. Также в Бишкеке и Токмоке провели дебаты для молодежи. Данный Медилаб – 2021 дал много информации о законах, которые способствуют реализации прав женщин, обеспечивают позитивную дискриминацию", - сказал он.

Медиа-эксперты, курировавшие воплощение молодежных идей, также позитивно оценили прошедшее мероприятие.

По словам Наргизы Нанакеевой, руководителя сайта Politmer.kg, в Кыргызстане очень прогрессивная молодежь, которая хорошо чувствует значимость гендерного равенства.

"Уверена, когда эта молодежь придет к управлению страной, у нас вообще не будет проблем. Они понимают, что гендерные стереотипы мешают участию женщин в развитии страны", - отметила она.

Мероприятие было организовано Представительством Международного фонда избирательных систем в КР (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).