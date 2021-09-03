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В Москве может появиться колл-центр для кыргызских мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Предоставление консультативно-правовой помощи гражданам Кыргызстана, находящимся в России, - такие функции может взять на себя специальный колл-центр, будучи созданным в Москве. Возможности его открытия рассмотрели в ходе состоявшейся встречи консул посольства КР в РФ Алмаз Букалаев и директор Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве Абдусаттор Эсоев.

Как рассказали в дипмиссии КР, собеседники также обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере миграции и защиты прав трудящихся-мигрантов, согласовали порядок взаимодействия. Кроме того, достигнута договоренность об участии посольства в разработке Концепции проекта "Содействие в безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия - Российская Федерация".

Данный проект, по информации МОМ, предусматривает решение ряда актуальных задач в миграционной сфере. Они направлены, в том числе, на то, чтобы выявить и понять потребности работодателей, правительств и потенциальных трудовых мигрантов, повлиять на изменения в поведении работодателей относительно отбора и найма иностранных работников, на стратегию мигрантов в отношении планирования и поиска возможностей трудоустройства за рубежом.

В долгосрочной перспективе этот проект должен, по замыслу, содействовать разработке более глобальных программ, предполагающих организацию подбора и обучения работников на этапе предотъездной подготовки в странах-экспортерах рабочей силы в Россию.

Международная организация по миграции, созданная в 1951 году, является ведущим межправительственным учреждением в области миграции, она тесно взаимодействует с правительственными, межправительственными и неправительственными организациями. Уже в течение ряда лет с МОМ активно взаимодействует и посольство КР в РФ. Совместными усилиями выпускались памятки для мигрантов-кыргызстанцев, реализовывались различные инициативы, призванные помочь гражданам республики в их трудоустройстве в России, адаптации к российскому обществу.


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URL: https://www.vb.kg/405918
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