75 политических партий собираются участвовать на выборах в Жогорку Кенеш

В Кыргызстане количество партий, желающих участвовать в выборах ЖК, увеличилось до 75. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Сегодня, 3 сентября, в 18.00, завершился этап подачи уведомлений политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах в Жогорку Кенеш, которые пройдут 28 ноября.

Выдвижение списка кандидатов в депутаты от политических партий завершится 13 октября 2021 года включительно.

По состоянию на 18:00 в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили уведомления от следующих 75 политических партий: