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75 политических партий собираются участвовать на выборах в Жогорку Кенеш

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане количество партий, желающих участвовать в выборах ЖК, увеличилось до 75. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Сегодня, 3 сентября, в 18.00, завершился этап подачи уведомлений политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах в Жогорку Кенеш, которые пройдут 28 ноября.

Выдвижение списка кандидатов в депутаты от политических партий завершится 13 октября 2021 года включительно.

По состоянию на 18:00 в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили уведомления от следующих 75 политических партий:

п/н Название П/П Руководитель Дата поступившего док. и время
1. "Социал Демократы " Султанбеков Т.М. 30.08.2021 г.,12:29
2. "Улуттар Биримдиги" Мырзакматов М.Ж. 30.08.2021 г., 16:39
3. "Ишеним" Ибаков М,Т. 30.08.2021 г., 17:55
4. "Альянс" Закиров А.А. 31.08.2021 г., 9:00
5. "Партия Зеленых Кыргызстана" Булекбаев Э.К. 31.08.2021 г., 9:30
6. "Жаратман Эл" Тулеев Р.Д. 31.08.2021 г., 11:47
7. "Патриотическая Партия Единения Кыргызстана" Осмоналиева А.А. 31.08.2021 г., 15:41
8. "Ата Мекен" Текебаев Ө.Ч. 01.09.2021 г., 11:40
9. "Актив" Иманалиев К.Б. 01.09.2021 г., 13:31
10. "Бийлик Элге" Эрназарова К. С. 01.09.2021 г., 13:36
11. "Ыйман Нуру" Кадырбеков Н.К. 01.09.2021 г., 13:55
12. "Социально-политическая партия Надежда Народа" Алмаз уулу А. 01.09.2021 г., 15:07
13. "Акыйкат Кыргызстан" Таалайбек уулу А. 01.09.2021 г., 16:22
14. "Альянс Политических Сил Кыргызстана" Чекирбаева З.С. 01.09.2021 г., 16:48
15. "Ар-Намыс" Кулов Ф.Ш 01.09.2021 г., 17:14
16. "Социально-политическая партия "Сила в единстве" Абдивалиев К.О. 02.09.2021 г.,09:10
17 "Демократическая партия "Азаттык" Исаков И.И. 02.09.2021 г., 09:15
18 "Ынтымак" Маматалиев М. 02.09.2021 г., 09:26
19 "Аалам" Малиев А.К. 02.09.2021 г., 10:37
20 "Солидатность" "Тилектештик" Келдибаев Т.К. 02.09.2021 г., 13:35
21 "Ак Асаба" Кожомкулов Б.Б. 02.09.2021 г., 13:55
22 "Ак Бата" Асакеев С.Т. 02.09.2021 г., 14:11
23 "Социалист" Исаев Б. 02.09.2021 г., 14:19
24 "Жаны Мезгил" Казакбай к. А. 02.09.2021 г., 14.29
25 "Кучтуу регион" Астаров Д. Б. 02.09.2021 г., 14:38
26 "Бутун Кыргызстан" Мадумаров А. К. 02.09.2021 г., 15:03
27 "Народная-демократическая партия Кыргызстана" Медетбеков А.К. 02.09.2021 г., 15:17
28 "Адилет" Тарыкбаев А. Н. 02.09.2021 г., 15:44
29 "Аруузат – Эл Куту" Бекова А. 02.09.2021 г., 16:05
30 "Ата-Журт Кыргызстан" Маткеримов А. Т. 02.09.2021 г., 16:21
31 "Мекенчил Эл" Ибраев Б. Р. 02.09.2021 г., 16:41
32 "Бирге-Вместе" Чумакеева З. А. 02.09.2021 г., 16:52
33 "Жаны ЭРА" Жумаева Р. Р. 02.09.2021 г., 17:11
34 "Биздин Эл" Расулов М. А. 02.09.2021 г.,17:20
"Наш Народ"
35 "Келечек-Будущее Макешов Ч. Д. 02.09.2021 г.,17:25
36 "Элдик Партия" "Народная Партия" Топчубаева Г. М. 02.09.2021 г.,17:36
37 "Народная Партия "Моя отчизна" Кулназаров Р. А. 02.09.2021 г.,17:48
38 "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" Таштанбеков А. Д. 02.09.2021 г., 17:55
39 Асыл-Мурас Жаштар Кемел уулу А. 03.09.2021 г., 9:58
40 Республиканская партия "Улутман" Турдумалиев С.А. 03.09.2021 г.10:23
41. "Эмгек Партиясы" Мааткабылов Ы. Ш. 03.09.2021 г.10:30
42. "Аманат" Казматов К. К. 03.09.2021 г., 10:34
43. "ОРДО" Керимов М. И. 03.09.2021 г., 10:53
44. Национальное возрождения "Асаба" Нусупов Д. А. 03.09.2021 г., 11:21
45. "Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана "Багыт" Асанов С. А. 03.09.2021 г., 11:51
46. "Чон Казат" Мамытканов М. С. 03.09.2021 г., 12:00
47. "Замандаш" Омуракунов А. М. 03.09.2021 г., 12:14
48. "Жашасын Кыргызстан" Уметалиева Т. Д. 03.09.2021 г., 12:30
49. "Акшумкар" Сариев Т. А. 03.09.2021 г., 13:50
50. "ТУРАН" Молдакматов Ж. О. 03.09.2021 г., 13:58
51. "Улуу-Журт" Орозбаев М. К. 03.09.2021 г.,14:04
52. "Права человека" Турсунбек Акун 03.09.2021 г.,14:26
53. "Либерально-Прогрессивная Партия" Кунакунов М. К 03.09.2021 г., 14:38
54. "Айкол Кыргызстан" Керимбеков Б. М. 03.09.2021 г.,14:46
55. "Конгресс народов Кыргызстана" Медетбеков Ш. М. 03.09.2021 г.,14:53
56. "Партия народного действия" Борошов Б. Б. 03.09.2021 г.,14:57
57. "Эгемен Кыргызстан" Мейманкулов К. А. 03.09.2021 г., 15:10
58. "ЛЕГАЛАЙЗ" Мадылбеков Э. Т. 03.09.2021 г.,15:14
59. "Нур" Шамшидин у. А. 03.09.2021 г., 15:24
60. "Народная Патриотическая партия Кыргызстана "ТЫНЧТЫК" Аширбаев Э. Т. 03.09.2021 г., 16:10
61. "Народный контроль" Умаров К. С. 03.09.2021 г., 16:20
62. "Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана" Асылбеков К. Б. 03.09.2021 г., 16:26
63. "Чындык" Кадыров К. Б. 03.09.2021 г., 16:33
64. "Молодежная Прогрессивная Партия Кыргызстана" Абдыкадыров З. Б. 03.09.2021 г., 16:46
65. "Реформа" Сооронкулова К. С. 03.09.2021 г., 16:53
66. "Мурас" Зайыров С. Т. 03.09.2021 г., 17:04
67. "Партия народного самоуправления "Ак Санат" Турпанов М. К. 03.09.2021 г., 17:12
68. "Ак-Ниет" Бекешев Д. Д. 03.09.2021 г., 17:18
69. "крестьян (фермеров) Кыргызстана "Баба Дыйкан" Исаков Э. Б. 03.09.2021 г., 17:47
70. "Кыргызстан" Исаев К. К. 03.09.2021 г., 17:48
71. "Родины и созидания "Ак-Шам" Сапарбаев Э. Т. 03.09.2021 г., 17:50
72. "АШАР-Алтан" Сеитов А. А. (по доверенности) 03.09.2021 г., 17:52
73. "Содружество народов Кыргызстана" Ладожинская Н. И. 03.09.2021 г., 17:55
74. "Эркин Кыргызстан" Бакир уулу Т. 03.09.2021 г., 17:57
75. "Эне журогу – Мекен" Кадыракунова Ж. К 03.09.2021 г., 17:59


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Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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