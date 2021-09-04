В КНМИИ открылась юбилейная выставка Сабиджана Бабаджанова "Возвращение"

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась юбилейная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Сабиджана Бабаджанова "Возвращение". Экспозиция посвящена 80-летию мастера.

К большой персональной выставке художник готовился несколько последних лет. Отобрал кое-что из ранних картин и набросков, и совсем новые работы, созданные в разных жанрах и разных же техниках.

Познакомиться с творчеством юбиляра бишкекчане и гости столицы могут на втором этаже музея имени Гапара Айтиева до 17 сентября.

справка "ВБ"

Cабиджан Бабаджанов родился в Кульдже Синцзянь-Уйгурского автономного района КНР. В 1955 году семья будущего художника покинула родную землю и в 14 лет для Бабаджанова началась новая жизнь. Пять лет их семья, как и другие уйгурские семьи должны были прожить в селе Шекер и отработать в колхозе имени Калинина Кировского района Таласской области.

После школы Бабаджанов поступил в художественное училище во Фрунзе. С 1964 по 1999-й работал в Художественном фонде Киргизской ССР. Был членом Союза художников СССР, сейчас состоит в Союзе художников Кыргызской Республики.

Участвовал в республиканских, всесоюзных, международных выставках. Работы мастера хранятся в Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и других музеях, а также частных коллекциях ценителей прекрасного, живущих в странах СНГ, Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Канаде, Иране, Турции, Японии.