Студенты из КР приглашены на международную парламентскую олимпиаду

Стартовала Международная студенческая интернет-олимпиада "Избирательные системы стран мира". Ее победители и призеры смогут стать участниками Международной молодежной парламентской школы, посвященной 30-летию СНГ, сообщили в Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ.

Эта олимпиада проводится с 1 по 30 сентября среди вузов государств – участников МПА. И организована уже во второй раз Международным институтом мониторинга развития демократии МПА СНГ и некоммерческим партнерством "Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье".

Олимпиада проводится на русском языке. Студентам вузов стран СНГ предстоит проверить свои знания, ответив на вопросы об избирательных системах стран мира, в том числе более предметно - государств-участников МПА.

Победители и призеры будут определяться в каждом государстве отдельно. Из их числа по результатам онлайн-собеседования отберут участников Международной молодежной парламентской школы, приуроченной к 30-летию СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге в конце года.

Первая такая олимпиада проводилась в августе–сентябре 2020 года. Участие в ней принял 721 студент из 56 высших вузов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. По итогам отборочного этапа, на основании представленных в оргкомитет протоколов результатов интернет-олимпиады на площадках cтран Содружества было определено 16 победителей и 26 призеров олимпиады.

От Кыргызстана победителем стала Наристе Адылова (Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева, диплом первой степени), призерами - Акбаралы уулу Ыманкадыр (Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, диплом второй степени), Жанылай Курманалиева (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Ельцина, диплом третьей степени).

По решению жюри также определились составы команд государств СНГ и России для участия в международной научно-практической конференции в формате научных дебатов, которые состоялись в декабре 2020 года. По итогам набранных баллов в сборную команду государств МПА СНГ от Кыргызстана была рекомендована Наристе Адылова.