Достраивается последняя опора будущего моста на новом отрезке Сухэ-Батора

Китайские подрядчики возвели уже три бетонные опоры, на которых будет держаться мост через реку Аламедин на строящемся участке улицы Сухэ-Батора. Осталось доделать последнюю, над которой сейчас и трудятся дорожники.

Новый отрезок улицы Сухэ-Батора строится от Каралаева до 7 апреля вдоль канала между двумя территориями Ботанического сада в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Здесь будет две проезжие части и четыре тротуара. По задумке властей, эта дорога должна помочь в разгрузке Ахунбаева, на которой в часы-пик возникают длинные заторы.

В настоящий момент уже полностью готова проезжая часть и пешеходные дорожки на участке от 7 апреля до автомобильного моста через канал, расположенного, немного не доезжая до устья реки Аламедин. Осталось лишь нанести разметку, да покрасить поручни пешеходной и автомобильной переправ.

Строители же заняты обустройством опалубки и заливкой бетоном четвертой, северо-западной опоры будущего моста через Аламедин.

Отрезок от реки до улицы Каралаева пока еще не трогали. Разве что снесли часть постройки с южной стороны дороги, которая препятствовала строительству. Но, думается, приведение его в порядок не займет много времени. Тем более, что все подготовительные работы, в числе которых замена коммуникаций со стороны "Бишкектеплосети", уже завершены. Самое главное, это дать отстоятся опорам, прежде чем сооружать мост. На это уйдет больше всего времени.

Напомним, вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали из этого списка будут расширены, а отдельные их участки и вовсе построены заново. Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.