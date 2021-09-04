Кыргызстанки участвуют в конкурсе Федерации мигрантов России

Молодые уроженки Кыргызстана в России вновь пробуют себя в очередном конкурсе, объявленном Федерацией мигрантов РФ. Это – конкурс красоты и таланта "Мисс ФМР 2021".

О своем участии в нем, по информации ФМР, заявили, оставив анкеты на сайте miss.fmr-online.ru, девушки из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Сенегала и регионов самой России.

Цель этого состязания, как заявлено, -продемонстрировать обычаи, традиции, культуры своего народа и представить свою страну. Конкурс устраивается уже во второй раз и состоит из четырех этапов.

Первый - прием заявок, он завершился 1 сентября, заявки подавались девушками в возрасте 18 лет и старше.

Второй этап - онлайн-голосование на сайте за выход в полуфинал. Оно проводится со 2 по 14 сентября. Участницы, набравшие наибольшее количество голосов, нужно будет прислать организаторам видео-визитку с краткой самопрезентацией.

Третий этап - онлайн-голосование на сайте за выход в финал, проходит с 20 по 30 сентября. 1 октября состоится подведение итогов голосования и определение 10 финалисток. С 1 октября по 9 октября будет организовано открытое голосование в номинации "Приз зрительский симпатий".

Торжественная финальная церемония назначена на 9 октября в Москве. Жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021", состоится чествование победительниц и участниц.

Итоги первого такого конкурса были подведены в Москве 12 ноября 2020 года. В трех финальных испытаниях приняли участие 10 красавиц из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Они рассказали о своих национальных традициях, продемонстрировали народные костюмы и творческие номера. По итогам трех этапов титул "Мисс ФМР 2020" получила гражданка Таджикистана Фатима Каладорова, "Вице-мисс ФМР 2020" - Диана Бадыргы, которая представляла Россию, Республику Тыва. А приз зрительских симпатий завоевала уроженка Кыргызстана Камила Полотбекова.

Главными призами конкурса красоты и таланта стали сертификаты на получение бесплатного высшего образования в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) и на туристическую поездку. Все участницы получили сертификаты на курсы повышения квалификации от Института дополнительного образования МФЮА с полным финансированием со стороны вуза. От Федерации мигрантов России всем девушкам подарили ценные подарки и вручили сертификаты об участии в конкурсе.

Организаторы нынешнего конкурса обещали оплатить билеты и проживание конкурсанток из других регионов, подчеркнули, что участие в нем совершенно бесплатное. "Участвуйте в "Мисс ФМР 2021", представляйте свою Родину, рассказывайте об этом проекте вашим друзьям и помните, что красота не имеет национальности!" – призвали в Федерации мигрантов России.