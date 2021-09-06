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Кыргызстанцы завоевали первые награды на Играх стран СНГ в Казани

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- Евгений Денисенко
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Более тысячи спортсменов примут участие в первых в истории Играх стран СНГ. Их торжественное открытие состоялось 4 сентября в Казани.

Эта церемония прошла на Аллее флагов на территории городской Деревни Универсиады, где проживают спортсмены. Здесь состоялись парад участников, а затем - театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран СНГ, раскрывающее тему дружбы и единения народов.

Как сообщили в оргкомитете Игр, в них поборются за первенство 1 139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. В программу включены 16 видов спорта - бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба, дзюдо, каратэ, куреш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика, в них будут разыграны 182 комплекта наград.

Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса их перенесли на сентябрь того же года, впоследствии - на 2021 год. Игры проводятся, как заявлено, в целях укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами и практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ.

"Проведение первых Игр стран СНГ станет настоящим событием в мире спорта, которое соединит спортивные ценности, идеалы олимпийского движения и традиции народов стран СНГ, воплощенных в национальных видах спорта", - заявил на церемонии открытия первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Первые состязания начались еще до официального старта Игр. И в них уже заявили о себе спортсмены из Кыргызстана. Бронзовые медали завоевали боксеры Темирхан Данияров (весовая категория 44-46 кг), Бектур Турдубаев (52 кг), Кутман Амангельдиев (54 кг), борцы (спортивная борьба - греко-римская) Адилхан Нурланбеков (67 кг), Орункул уулу Бекзат (82 кг), Раймалы уулу Нурманбет (97 кг). В вольной борьбе серебро у Алмаза Сманбекова(57 кг), Ихкромжон Хаджимурадов (65 кг), бронза – у Жумашбека уулу Тайырбека (61), Токтогула уулу Айбека (70 кг), Нуртилека Карыпбаева (86 кг).

Не отстают от ребят и девушки. В спортивной борьбе (вольная) бронзу выиграли Мирлан кызы Назик (50 кг)и Нуридин кызы Бермет (57 кг), серебро – Марсбек кызы Назира (62 кг) и Нураида Анаркулова (59), а золото – Калмира Билимбекова (55 кг).


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URL: https://www.vb.kg/405945
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