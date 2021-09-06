Берегитесь мошенников: платите дистанционно и ни о чем не волнуйтесь

Сегодня во всем мире наблюдается динамичное развитие платежных систем и различных технологий, направленных на их совершенствование. При этом мошенники тоже постоянно улучшают и модернизируют свои преступные навыки.

Национальный банк проводит регулярные работы по обеспечению безопасности и надежности функционирования платежных систем. Это происходит за счет совершенствования нормативной правовой базы по платежной системе, усиления контроля за бесперебойностью прохождения платежей, содействия населению в облегчении доступа к безналичным платежам и расчетам, развития новых цифровых платежных и финансовых технологий.

Однако поскольку спрос на дистанционные виды обслуживания растет, а мошенники ищут все новые и новые способы обмануть доверчивых пользователей, важно соблюдать меры предосторожности при использовании систем расчетов банковскими платежными картами и электронными деньгами, а также систем денежных переводов, которые являются наиболее популярными и востребованными среди населения.

Как безопасно использовать банковские карты

При работе с банковской платежной картой нужно соблюдать следующие основные меры предосторожности: Перед подписанием договора об открытии банковского счета и выпуска карты внимательно ознакомьтесь с условиями банка, его тарифной политикой, с вашими правами и обязанностями. Подключите SMS–оповещение от банка, так вы будете получать информацию обо всех операциях на карте. Если обнаружатся платежи или переводы, которых вы не делали, сразу звоните в свой банк. Не передавайте карту и не сообщайте свой ПИН–код никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам. Когда набираете ПИН–код, убедитесь, что никто не видит, какие цифры вы набираете, в противном случае прикройте руками панель набора. Не записывайте ПИН–код на карте и не храните в одном месте карту и ПИН–код. Никогда не сообщайте номер своей карты, ПИН–код по телефону. Сотрудники банка НИКОГДА не запрашивают такую информацию. Для того чтобы найти вас у себя в системе, им достаточно знать ваши ФИО и вид карты ("Элкарт", "Виза", "Мастеркард" и т.д.). Если позвонивший представится сотрудником банка, спросите у него ФИО, должность и управление, в котором этот человек работает. Затем перезвоните в свой банк, где вы получили карту, и уточните, зачем его сотрудники запрашивают ваши данные. В случае кражи или утери карты, при изъятии банкоматом карты или при появлении трудностей в использовании карты сразу же сообщите об этом своему банку (телефон справочной службы банка записан на оборотной стороне карты), также его можно найти на сайте банка. Всегда берите чеки и не выбрасывайте их, так как они вам могут понадобиться при проверке операций по выписке из банка. Всегда проверяйте свои операции по выписке из банка. В случае если вы обнаружили операцию, которую не совершали, немедленно обратитесь в свой банк с заявлением и просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Никогда не обращайтесь к посторонним людям за помощью при снятии денег в банкомате. Если вы никогда не пользовались банкоматом, то лучше сразу при получении карты обратитесь к сотрудникам банка. Однако даже в этом случае при наборе ПИН–кода убедитесь, что сотрудник банка не видит, какие цифры вы набираете. При оплате товаров или услуг в магазинах, ресторанах, отелях и т. д. проследите, чтобы все операции проводились в вашем присутствии, не передавайте свою карту сотрудникам заведения. После завершения операции, перед тем как поставить подпись, внимательно ознакомьтесь с чеком, проверьте правильность записанной суммы и не выбрасывайте чек, который вам выдали. При покупке товаров или услуг через интернет пользуйтесь только проверенными и официальными сайтами. Не переходите по непонятным ссылкам и не вводите там данные своей карты. Также при покупке товаров или услуг в интернете вас могут попросить указать так называемые CVV/CVC–коды. CVV/CVC - это коды безопасности, последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи. В случае если такого кода на вашей карте нет, то проведение операций по оплате товаров/услуг в интернете невозможно.

Как безопасно использовать электронные деньги

При использовании электронных кошельков необходимо соблюдать следующие правила:

Установите длинный пароль (например от 6 до 16 знаков) для входа в свой электронный кошелек. Пройдите в банке идентификацию. Не передавайте и не сообщайте пароль от электронного кошелька никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам и т. д. Никогда не сообщайте свой пароль от электронного кошелька по телефону. Не храните данные по электронному кошельку в персональных компьютерах и мобильных телефонах, а также в общедоступных местах. Подключите SMS–оповещение от банка, таким образом вы будете получать информацию о проводимых операциях. В случае обнаружения платежей или переводов, которые вы не совершали, немедленно связывайтесь со своим банком. Используйте на своих устройствах только лицензионные операционные системы и антивирусные программы. В антивирусных программах настройте защиту фишинга, блокировку всплывающих окон и т.д. После завершения всех операций по электронному кошельку не забывайте выходить из него. Установите пароль для входа в персональный компьютер и мобильный телефон. Не переходите по непроверенным ссылкам и тем более не вводите данные своего электронного кошелька. При потере или краже мобильного телефона, куда было скачано приложение с электронным кошельком, сразу сообщите об этом своему банку и заблокируйте электронный кошелек.

Системы денежных переводов

Системы денежных переводов также требуют соблюдения определенных мер предосторожности. Они таковы:

Тщательно проверяйте сумму отправляемых денежных средств, ФИО и реквизиты получателя, номер банковского счета и т.д. Никому, кроме получателя, не сообщайте о переводе (в т.ч. детали перевода). Не отправляйте незнакомым людям копию документа, полученного в банке о переводе денежных средств. Если незнакомые продавцы для подтверждения вашей платежеспособности для оплаты товара/услуги/машины/квартиры/дома попросят перечислить денежные средства по системам денежных переводов - не соглашайтесь. Даже если они предложат сделать перевод на имя ваших родственников или на ваше имя и будут убеждать, что эти деньги никто, кроме вас, снять не сможет. Это неправда. Такой уловкой часто пользуются мошенники и снимают деньги через поддельные документы. Правильный алгоритм действий в этом случае следующий: открыть банковский счет на свое имя, положить туда деньги и получить у банка выписку со счета или соответствующую справку. Этого достаточно для подтверждения вашей платежеспособности. Для получения перевода уточните у отправителя детали перевода (сумму, контрольный номер и наименование системы денежных переводов, посредством которого вам направили перевод).

Соблюдая указанные меры, вы сможете обезопасить себя от мошеннических действий со стороны злоумышленников, без риска дистанционно управлять своими денежными средствами, проводить платежи и отправлять переводы.

Материал подготовлен Василисой МИХАЙЛОВОЙ.