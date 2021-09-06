Бишкекчанка написала трогательное признание в любви Бишкеку

97-летняя вдова участника Великой Отечественной войны, Людмила Федоровна Тимофеева написала о том, за что она любила и продолжает любить столицу Кыргызстана.

Публикуем полный текст этого признания.

"Я люблю тебя, город Бишкек, столица Кыргызстана за чистое, голубое небо, за яркое солнце, сияющее почти круглый год, за белоснежные горные вершины, за зеленые пышные аллеи, за парки, за фонтаны.

А самое главное - за многонациональный, дружный народ. Здесь в большинство кыргызы! У кыргызов замечательные традиции: доброта, щедрость, целеустремленность, уважение к старшим и женщинам. В транспорте всегда уступят место, сидящей у двери откроет дверь, подаст руки, поможет-выйти и подаст находящиеся в руках тяжесть.

Девушки красивые, нарядные, отличаются скромностью, воспитанностью. Мужчины в основном спортивный формы, элегантны.

Сейчас Бишкек – огромный город с многоэтажками с многочисленными с супермагазинами, наполненными различными

Различные развлекательные центры. Учебные заведение: школы, лицеи, вузы, в которых дети, молодежь различных национальностей обучаются,

стремятся получить знания, образование для будущей профессии.

Но не забыть другое время. Великая Отечественная Война. Хотя Фрунзе находился в глубоком тылу, но он давал знать идет Великая Отечественная Война. Слышны были пулеметные выстрелы, это на военном заводе производили военное снаряжение и проводились испытание.

Все большие учреждение, даже школы, были переоборудованы в военные госпиталя. Мы, студенты различных национальностей после занятии ухаживали за тяжело раненными бойцами, они не могли встать, кормили, поили их из ложки, читали им стихи, повести. Писали письма их родным, окружали лаской, заботой и убеждали, в том, что скоро окончиться война,

заживут ваши раны, вы будете здоровыми и вернетесь домой.

Как трудно было их убеждать, и порою мы возвращались в общежитие со слезами. На всю жизнь мне запомнился аромат, испеченного хлеба. Это на хлеб заводе пекли хлеб, который выдавали по карточкам по 500гр.

По радио ежечасно сообщалось о боях на фронте, иногда песни, стихи: "Катюша", "На позицию девушка провожала бойца", "Тихая ночь", "Идет священная война", "Жду тебя".

А как радостно было слышать сообщения о том, что Красная Армия, побеждая врага, продвигается вперед, защищая Родину. Мы студенты жили в неотапливаемых общежитиях, там было так холодно, замерзали чернильницы, стоящие на окнах. Промокшая обувь не просыхала. Утром спешили на учебу в институт. Аудитории в институте были маленькие, нехватало мест для всех и некоторые, стоя записывали лекции. Мы, студенты, так были увлечены учебой, что забывали о голоде и холоде.

Несмотря на большие трудности, мы продолжали учебу, никто не пропускал лекции. Вечером спешили в библиотеку, чтобы взять необходимую литературу для обретений своих знаний…

Какая радость нас, все общежитие, охватила в четыре часа ночи 9 мая 1945 года – пришло сообщение, окончилась война. "Победа!", "Победа!" - гремело все общежитии. С какой радостью все встречали первых прибывших фронтовиков-победителей! Вся площадь перед железнодорожном вокзалом была заполнена встречающими. Через непродолжительное время из дверей вокзала появляются фронтовики. Народ ликует, разносится по площади: "Ура!", "Ура!", "Победа!" Победителей встречали, обнимали, целовали. А у нас слезы радости на глазах.

Изменилась жизнь в институте. Появились студенты-фронтовики, в военной форме с медалями, орденами на груди. И среди них мне особенно запомнились Азиз Салиев и Леонид Тузов.

Я побывала в разных городах, выступая с докладами на конференциях: в Киеве, Риге, Ташкенте и т.д. Но роднее, милее для меня Бишкек-Фрунзе. Здесь я получила специальность, защитила диссертацию, получила диплом кандидата педнаук, а затем доцента. Здесь я проработала более 40 лет.

Расти Кыргызстан, развивайся, радуй меня и весь дружный, миролюбивый, многонациональный народ!"