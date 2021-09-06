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Омурзак Толобеков: Наши оппоненты делают будущему фильму хорошую рекламу!

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- Анастасия Карелина
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Завершен монтаж художественного исторического фильма "Семетей сын Манаса". VB.KG поговорил с продюсером и сценаристом картины Омурзаком Толобековым.

Омурзак Жолдошович, на какой стадии сейчас находится картина?

- Мы только что завершили монтаж. Остается озвучание этой двухчасовой исторической драмы. На кыргызском и русском языках - здесь, на других языках - в Москве. Параллельно над спецэффектами работают компьютерные графики в Бишкеке, в России и Китае.

Изначально вы хотели снимать картину в нескольких странах.

- Действительно, была такая задумка. Хотели, например, снимать эпизоды в Бухаре. Но потом началась пандемия и планы пришлось срочно пересмотреть. В итоге все съемки проходили на территории Кыргызстана. А недостающую фактуру сделают наши компьютерщики.

Ранее вы говорили, что художественным руководителем вашего проекта будет народный артист России, актер театра и кино, любимец публики Александр Панкратов-Черный. Он им остается?

- Он остается нашим советником. Дело в том, что прилететь в Кыргызстан и работать здесь с нами он не смог. Ему недавно сделали операцию и врачи не рекомендовали находиться в жарком климате. Но мы постоянно на связи, он дает советы. Обещал прилететь на премьеру. Вообще у нас отличная группа. Два режиссера. Заслуженный артист Кыргызской Республики Эгемберди Бекболиев работает с актерами. И есть еще казахский режиссер Дархан Кожохан. Он принимал участие во многих исторических фильмах, снимавшихся в Казахстане, снимал сам. Очень хороший оператор - бывший директор "Кыргызфильма" Айбек Джангазиев. И сильный актерский состав.

Когда думаете завершить работу над фильмом? Будет ли национальная премьера?

- Думаю, фильм будет готов где-то в начале октября. Национальная премьера, конечно же, будет. Вообще хотим, чтобы картина вышла в прокат одновременно в Бишкеке, в Москве, других городах и странах. Наши соотечественники, живущие в США, Европе и Китае, тоже просят организовать премьеру. Мы хотели выпустить картину примерно 15 октября. Но коллеги называют иное время. Будем согласовывать. Пока ориентируемся на конец октября – начало ноября.

Картина еще не вышла в прокат, еще даже не закончена, но уже активно обсуждается. Как вы считаете, это хорошо? Возможно, даже подогревает интерес к фильму?

- Наши оппоненты помогают нам рекламировать фильм. Черный пиар – тоже пиар. Хотя обсуждать незаконченную работу, предъявлять какие-то претензии…

Критикуют коллеги-кинематографисты?

- И кинематографисты, и мои личные враги и оппоненты, и политики – оппоненты нынешней власти, президента. Все объединились, даже хотели остановить съемки, не допустить завершения работы. Но ничего у них не получилось. Наш фильм – это большой государственный проект. И он обещает стать большим идеалогическим прорывом. Но финансируется картина не государством, а частными инвесторами, бизнесменами. Они стали не только спонсорами, но и партнерами.

Что ж, нам остается дождаться премьеры и все увидеть своими глазами.

- Мы вас обязательно пригласим.


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URL: https://www.vb.kg/405958
Теги:
кино, Китай, Россия, США, Кыргызстан, Манас
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