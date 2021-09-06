В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства сотрудницы СИЗО

Представитель Джалал-Абадского представительства Наццентра КР по предупреждению пыток Алишер Эрматов в сопровождении эксперта Мурасбека Апсатарова, члена координационного совета НЦПП КР Нурислама Раимжанова и трех привлеченных специалистов: Алмазбека Ибраимова, Равшана Абдуллаева и Эльдора Бакирова 30 августа провели превентивную проверку следственного изолятора №53 в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра.

По итогам посещения выявлены злоупотребление должностным положением, унижающее человеческое достоинство обращение и грубое нарушение прав подследственных со стороны сотрудницы СИЗО №53 Ж. М.. С жалобами на ее действия обратились пять арестанток.

По утверждению одной из женщин, Ж. М. домогалась ее, трогала за интимные места, а на просьбу прекратить это, сотрудница изолятора в грубой форме заявила, что "именно так и нужно обращаться с заключенными".

Другие женщины также рассказали, что Ж. М. унижает их, применяет физическую силу, заставляет выполнять сложные упражнения, несмотря на плохое самочувствие.

"Со слов одной из заключенных под стражу, ее заставили раздеться при конвоирах-мужчинах, когда она хотела принять душ. Женщинам не разрешают пользоваться средствами личной гигиены, сотрудница СИЗО сама решает, выдавать им их личные вещи или нет", - отмечают представители Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области.

Специалисты подчеркивают, что своими действиями Ж. М. нарушила требования законодательства.

Так, согласно статье 4 Закона "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений", должны соблюдаться принципы законности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, а также принципы и нормы международного права, вступившие в силу международные договора, участницей которых является Кыргызская Республика. Неприемлемо применение пыток и иных действий, причиняющих физические или нравственные страдания содержащимся под стражей.

Кроме того, согласно ст. 16 того же закона, подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обращение с ними сотрудников закрытых учреждений. А в ст. 22 сказано, что для заключенных под стражу должны быть созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

Статья 10 Международного пакта "О гражданских и политических правах", участницей которого является Кыргызская Республика, гласит, что "все лишенные свободы лица имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности".

При дальнейшей проверке условий содержания в СИЗО №53 сотрудники регионального представительства НЦПП КР выяснили, что в медицинской части учреждения хранятся восемь просроченных препаратов.

Найдены нарушения и при осмотре столовой. На кухне – антисанитария. Норма выдачи мяса на человека не соблюдается: вместо положенных 80 граммов в день каждому заключенному выдают не более 15 гр. У повара в санитарной книжке нет подписи руководителя учреждения о допуске к работе.

Представители Наццентра КР по предупреждению пыток также выяснили, что трех осужденных продолжают держать в следственном изоляторе в нарушение статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса. Согласно ей приговоренных к лишению свободы должны направлять в исправительные учреждения для отбывания наказания не позднее десятидневного срока со дня получения администрацией следственного изолятора распоряжения суда о вступлении приговора в силу.

По всем фактам нарушений в СИЗО №53 составлен акт. Региональное представительство НЦПП КР обратилось в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы с просьбой принять меры в отношении руководства и всего личного состава следственного изолятора, вплоть до возбуждения уголовных дел.