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Сколько в Бишкеке стоит собрать ребенка в школу?

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане 15 сентября начнется новый учебный год, который в этом году власти обещают организовать в традиционном формате. В Бишкеке родители школьников сейчас штурмуют вещевые рынки и магазины в поисках одежды и канцелярских принадлежностей. Корреспондент VB.KG тоже прошлась по торговым точкам, и попробовала оценить: какова же цена "набора школьника".

Торговля школьными принадлежностями уже развернулась практически на всех крупных рынках города, а также в магазинах. В одном месте можно купить практически все необходимое: от тетрадок и карандашей до брюк и спортивных костюмов.

В этом году Министерство образования отменило обязательную форму, но рекомендовало классический образ "белый верх – темный низ". А значит, мальчику необходимы брюки, две-три рубашки. Девочке - юбка, брюки, две-три блузки. Цена на рубашки варьируются от 500 сомов от отечественных производителей, до 1500 - производства Китай и Турция. Брюки в таком же ценовом диапазоне. Понятно, что чем дешевле одежда, тем больше там синтетики, в которой детям будет некомфортно. Отметим, что мы даже не спрашивали стоимость носков, нательного белья и верхней одежды.

Конечно, потребуется несколько пар обуви. Классические туфли – 1600 сомов, и столько же стоят спортивные кроссовки для физкультуры.

Главный атрибут школьника - ранец-рюкзак от китайских производителей можно приобрести за 800-2000 сомов.

Пенал, стоимость которого варьируется от 200 до 350 сомов, по минимуму можно укомплектовать за 150 сомов (ластик, точилка, простой карандаш, маленькая линейка, 3 штуки обычной шариковой ручки). Но школьникам ведь понадобятся цветные карандаши и бумага, фломастеры, клей, цены на которые в среднем колеблются от 200 до 350 сомов. Простые тетради в 12 листов стоят 5 - 8 сомов. А их требуется как минимум по 10 штук в клетку, и в линейку.

Ну и, конечно, неотъемлемый атрибут праздника знаний - букет для учителя. На сегодняшний день, небольшой букетик из астр стоит минимум 250 сомов. Наверняка к 15 сентября цены еще вырастут.

Итого на самый минимальный и недорогой набор для школьника к новому учебному году придется потратить около 8 тысяч сомов.

Кстати, в школе еще предстоит покупать учебники, и вносить средства в пришкольные фонды на содержание муниципальных учебных заведений.


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URL: https://www.vb.kg/405965
Теги:
дети, образование, цены, школа, Бишкек
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