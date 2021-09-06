Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан после операции за рубежом, пишут отечественные СМИ.

Сообщается, что экс-премьер вернулся в страну наземным транспортом, так как врачи пока не разрешили ему лететь на самолете.

В настоящее время политик находится дома, восстанавливается.

В конце июля Бабанова освободили из под стражи. ГКНБ заявляло, что экс-премьеру требовалось лечение за пределами страны. Бабанова задержали 31 мая. Его подозревают в коррупции при реализации проекта "Кумтор". Следствие продолжается.