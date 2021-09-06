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Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан

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- ВБ
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Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан после операции за рубежом, пишут отечественные СМИ.

Сообщается, что экс-премьер вернулся в страну наземным транспортом, так как врачи пока не разрешили ему лететь на самолете.

В настоящее время политик находится дома, восстанавливается.

В конце июля Бабанова освободили из под стражи. ГКНБ заявляло, что экс-премьеру требовалось лечение за пределами страны. Бабанова задержали 31 мая. Его подозревают в коррупции при реализации проекта "Кумтор". Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405968
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан, политика, Омурбек Бабанов
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