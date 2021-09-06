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YouTube-канал из Кыргызстана получил бриллиантовую кнопку

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- ВБ
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Кыргызский детский YouTube-канал D Billions получил бриллиантовую кнопку YouTube, сообщается на официальной странице команды блогеров.

"Команда D Billions стала одним из самых успешных YouTube-каналов в мире! Мы получили свою бриллиантовую кнопку! Первые в Кыргызстане и первые во многих странах СНГ! Достигли 12 миллионов подписчиков, 11 млрд. просмотров! Попали во всевозможные чарты и списки лучших по всему миру", - написала пользовательница cholponay_ka.

Отметим, команда "D Billions" снимает ролики для детей на английском языке, используя кыргызские мотивы.


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URL: https://www.vb.kg/405969
Теги:
Кыргызстан
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