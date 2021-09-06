YouTube-канал из Кыргызстана получил бриллиантовую кнопку

Кыргызский детский YouTube-канал D Billions получил бриллиантовую кнопку YouTube, сообщается на официальной странице команды блогеров.

"Команда D Billions стала одним из самых успешных YouTube-каналов в мире! Мы получили свою бриллиантовую кнопку! Первые в Кыргызстане и первые во многих странах СНГ! Достигли 12 миллионов подписчиков, 11 млрд. просмотров! Попали во всевозможные чарты и списки лучших по всему миру", - написала пользовательница cholponay_ka.

Отметим, команда "D Billions" снимает ролики для детей на английском языке, используя кыргызские мотивы.