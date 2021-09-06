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В Бишкеке медики провели флешмоб в пользу вакцинации

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- Н Крайнова
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В Бишкеке провели две акции, посвященные вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площадке торгового центра "ГУМ" состоялась масштабная акция за вакцинацию против коронавирусной инфекции под лозунгом: "Не будет в жизни вашей бед – вакцина ваш иммунитет!". В ней приняли участие более 100 врачей Свердловского района, а также воспитанники Центра детского творчества.

А на площади Победы сотрудниками ОЦСМ Свердловского района организован импровизированный флешмоб – 120 врачей и медицинских сестер составили лозунг: "Мы – за вакцину!". Лозунг сняли с высоты с помощью дрона.

"Соблюдайте меры предосторожности, социальную дистанцию, носите маски в помещениях, в общественном транспорте, не посещайте места массового скопления людей, сделайте прививку. Вакцинация – самый эффективный метод по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/405971
Теги:
флешмоб, Бишкек, медики, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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