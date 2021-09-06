В Бишкеке медики провели флешмоб в пользу вакцинации

В Бишкеке провели две акции, посвященные вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площадке торгового центра "ГУМ" состоялась масштабная акция за вакцинацию против коронавирусной инфекции под лозунгом: "Не будет в жизни вашей бед – вакцина ваш иммунитет!". В ней приняли участие более 100 врачей Свердловского района, а также воспитанники Центра детского творчества.

А на площади Победы сотрудниками ОЦСМ Свердловского района организован импровизированный флешмоб – 120 врачей и медицинских сестер составили лозунг: "Мы – за вакцину!". Лозунг сняли с высоты с помощью дрона.

"Соблюдайте меры предосторожности, социальную дистанцию, носите маски в помещениях, в общественном транспорте, не посещайте места массового скопления людей, сделайте прививку. Вакцинация – самый эффективный метод по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении мэрии.