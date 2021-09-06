Парламент Таджикистана принял закон "Об амнистии"

Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня, 5 сентября, приняла закон "Об амнистии". По амнистии будут освобождены 800 подозреваемых и обвиняемых, 350 подсудимых, около 3000 осужденных из исправительных учреждений, 1900 осужденных из колоний-поселений и 4650 осужденных из инспекции исправительных работ. 5300 осужденным будут сокращены сроки наказаний.

Как сообщил народным избранникам заместитель Генпрокурора Таджикистана Дилшод Талбакзода, согласно нормам закона "Об амнистии" от отбывания наказания в виде лишения свободы, независимо от срока назначенного наказания и от отбывания других наказаний, не связанных с лишением свободы, освобождаются женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет, инвалиды I, II и III групп, больные злокачественными новообразованиями 4 стадии и 4 клинической группы туберкулёзом органов дыхания и деструктивными поражениями легких, ишемической болезнью сердца - стенокардией III и IV функциональных классов, участники ВОВ и приравненные к ним лица, участники боевых действий на территории других государств, лица, получившие увечья в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, награждённые государственными наградами и иностранные граждане.

Закон также предусматривает освобождение от наказания осужденных, в отношении которых исполнение приговора отсрочено или наказание условно не применено, либо в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания или отбывающих наказание в исправительных колониях–поселениях или лиц, приговоренных к иным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В отношении лиц, которые совершили преступления, предусмотренные статьями 245 ("Присвоение или растрата"), 246 ("Хищение средств, выданных в качестве кредита"), 247 ("Мошенничество"), 253 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 257 ("Хищение средств фондов иностранной помощи"), 264 ("Незаконное получение кредита") и 292 ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов юридического лица") УК РТ, амнистия будет применена, если они возместят причиненный ущерб.

Также от дальнейшего наказания освобождаются лица, заключённые на срок до 5 лет за совершение менее тяжких и средней тяжести преступлений, которые отбыли одну треть срока наказания за совершение тяжких преступлений или осужденные за совершение особо тяжких преступлений, если они отбыли не менее три четверти срока наказания в местах лишения свободы.

Согласно принятому сегодня закону сокращается не отбытый срок наказания в виде лишения свободы в отношении осуждённым за совершение преступления по неосторожности. Им сокращается половина не отбытого срока, также осуждённым, которым за совершение менее тяжких и средней тяжести преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сокращается половина не отбытого срока, осужденным, которым за совершение тяжких преступлений назначено наказание в виде лишения свободы также сокращается треть не отбытого срока.

Амнистия не распространяется на заключенных, которые отбывают срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие, как, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, торговля людьми, изнасилование, пытки, преступления, связанные с террористической и экстремистской деятельностью.

Кроме того, амнистия не применяется к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, осужденным к смертной казни, которым наказание заменено лишением свободы, и лицам, совершившим преступление на месте отбывания наказания, рецидивистам и освобождённым по амнистии 2019 года.

Закон после его принятия нижней палаты парламента страны и подписания президентом Таджикистана будет опубликован в печати. Он должен быть исполнен органами, применяющими его, в течение двух месяцев.

Источник: asiaplustj.info