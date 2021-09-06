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В Москве пройдет первый чемпионат беспилотников

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- Бакыт Стамов
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В Москве,11 сентября, в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех - старт". В нем примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования. Об этом сообщается на сайте мэра столицы РФ.

"Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", - отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Второй этап - "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Посетить соревнования может каждый - для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Открытие чемпионата запланировано на 11:00. Интерактивные площадки начнут работу с 11:30. Зрителей регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00–12:45, 13:30–14:45, 15:00–16:15, 16:30–17:30. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн.

Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить "полет" на тренажере-симуляторе. На интерактивных площадках пройдут мастер-классы по авиамоделированию, где научат строить самолет-планер. В занятиях смогут участвовать посетители от шести лет. Завершится день зрелищным шоу дронов.


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URL: https://www.vb.kg/405975
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