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Выборы ЖК-2021: Когда начнется выдвижение кандидатов-одномандатников

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- Оксана Гут
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Выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам заканчивается 13 октября.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР информирует относительно сроков подачи документов кандидатов.

Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года, утвержденному решением ЦИК КР от 29 августа 2021 года, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть по 13 октября 2021 г. (включительно).

Схемы и границы избирательных округов формируются и утверждаются не позднее 7 календарных дней после назначения дня выборов или до 6 сентября 2021 г.

При этом списки избирательных округов публикуются на официальном сайте ЦИК и в СМИ в течение 5 календарных дней со дня утверждения округов, то есть до 10 сентября 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/405976
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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