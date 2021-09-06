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В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве женщины

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- Н Крайнова
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В Бишкеке участковыми столичной милиции по горячим следам задержан подозреваемый в совершении убийства. Сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Третьего сентября примерно в 09:10 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступила информация, о том, что в одном из частных домов жилмассива "Кок-Жар" обнаружен труп неизвестной женщины, приблизительно в возрасте 40-45 лет, с признаками насильственной смерти.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района, где по приезду в ходе проведения соответствующих мероприятий, была установлена личность погибшей, ею оказалась гражданка М.З. 1972 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 130 (Убийство) УК КР.

При проведении следственных действий и розыскных мероприятий, участковыми четвёртого отдела городской милиции УВД Октябрьского района по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства И.Э. 1991 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

Из показаний задержанного, он пошел на совершения данного преступления находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате словесной перепалки, сдавил органы шеи тупым предметом, от чего гражданка М.З. скончалась.

В настоящее время расследование по досудебному производству продолжается, также назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/405978
Теги:
ГУВД, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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