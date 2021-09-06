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В Бишкеке тестируют нескользкую дорожную разметку

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- Н Крайнова
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В Бишкеке тестируют новые технологии по нанесению дорожной разметки. Сообщает пресс-служба Бишкека.

До сих пор Бишкекасфальтсервис наносил холодный пластик ручным способом, а дорожную краску и термопластик разметочной машинкой.

На днях мастера Бишкекасфальтсервиса с представителями компании "Строительная техника и материалы" испробовали разметочную машинку "Шмелек". Нанесли пешеходный переход на перекрестке улиц Орозбекова и Васильева.

Мастера предприятия сами попробовали управлять разметочной машинкой и ознакомились с ее инструкцией.

"Главный плюс этой техники - нескользящая разметка. Все факторы были приняты во внимание и сейчас со стороны предприятия идет сравнительный анализ", - говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, разметочная машина "Шмелек ХП" работает только с холодным пластиком, производится в Республике Беларусь и стоит в порядке 600 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/405981
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