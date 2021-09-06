"Шамбала" получила два приза МКФ "Будем жить!" в Москве

Сразу двух призов Московского международного кинофестиваля "Будем жить!" удостоился художественный фильм Артыкпая Суюндукова "Шамбала". Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Десятый юбилейный смотр прошел в российской столице с 27 августа по 3 сентября. Культурное событие было приурочено к Дню российского кино и празднованию Дня города.

Фильм "Шамбала" удостоился двух призов. За лучшую операторскую работу наградили Акжола Бекболотова и Мурата Алиева. Картина также получила приз президента кинофестиваля - народного артиста России, председателя комиссии по культуре Московской городской Думы, председателя Московской организации Союза кинематографистов России Евгения Герасимова.

Напомним, что картина снята в прошлом году на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш-фильм". Лента создавалась по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Автор сценария и режиссер-постановщик фильма Артыкпай Суюндуков.

Мировая премьера "Шамбалы" состоялась летом прошлого года в Шанхае. В октябре 2020-го на МКФ "Киношок" фильм получил приз за лучшую музыку (Мурзали Жээнбаев), а Артуру Аманалиеву был вручен специальный диплом за лучшее исполнение роли Шамбалы. В ноябре на МКФ "Московская премьера" приз за лучшую мужскую роль получил Назрет Дубашев. В январе 2021-го на МКФ в Калькутте приз за лучшую режиссуру присудили Артыкпаю Суюндукову. А в апреле фильм был удостоен кинопремии Российской академии кино "Ника" в номинации Лучший фильм СНГ, Грузии и Балтии.