Пресечена деятельность группы, сбывавшей наркотики в Оше и Ошской области

Выявлена и пресечена деятельность группировки, наладившей поставку и сбыт наркотических средств на территории города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в селе Нариман Кара-Суйского района Ошской области был задержан гражданин Кыргызстана "Ю.Б.У.", который намеревался реализовать очередную партию наркотических средств в количестве одного килограмма. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, продолжаются. Ведется работа по пресечению иных каналов транзита и контрабанды.