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Пресечена деятельность группы, сбывавшей наркотики в Оше и Ошской области

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- Анастасия Карелина
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Выявлена и пресечена деятельность группировки, наладившей поставку и сбыт наркотических средств на территории города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в селе Нариман Кара-Суйского района Ошской области был задержан гражданин Кыргызстана "Ю.Б.У.", который намеревался реализовать очередную партию наркотических средств в количестве одного килограмма. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, продолжаются. Ведется работа по пресечению иных каналов транзита и контрабанды.


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URL: https://www.vb.kg/405987
Теги:
ГКНБ, ИВС, наркотики, Ош, Ошская область, наркотрафик
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