Парк Ататюрк: Зона уныния и металлических пеньков

Гордость столицы – легендарный парк Ататюрка – умирает в прямом и переносном смысле. Застывшее аттракционы ржавеют, неухоженные деревья изнывают от засухи. Треть парка чиновники уже уничтожили, отдав на растерзание застройщикам. Оставшаяся же территория, похоже, тоже обречена на медленное умирание…

В парке даже в выходные дни стоит унылая тишина. Бишкекчане теперь не часто заглядывают в этот зеленый уголок столицы... Основные посетители - жители соседних домов, для них работают машинки, катамараны в каркасном бассейне, тир да батут. На центральной аллее продают мороженое и мыльные пузыри – по 60 сомов за пузырек. Вот и все развлечения!

Уходить с аллеи вглубь парка небезопасно – в местах, где были аттракционы, теперь остались оголенные провода и металлические пеньки, поросшие травой. Вместо легендарных "Веселых горок" сейчас пустырь. Он похож на циферблат разбитых часов. Только вместо цифр – ржавые металлические островки. Печально выглядит и колесо обозрения: этот исполин, обесточен и осквернен – кабинки разбиты, вымазаны мазутом и фекалиями. Кишки высоковольтных проводов торчат прямо на площадке перед аттракционом, но напряжения в них давно нет. Кресла соседнего аттракциона "Цепочки" - скованны одной цепью, связанные одной судьбой – ржавым тлением.

Но аттракционы можно восстановить за несколько месяцев, а вот для новых деревьев потребуются годы. И в этом главная беда! Из-за разрушенной ирригационной системы сосны в восточной части парка сохнут. Пожар за час может "сожрать" то, что росло десятилетиями. Собственно, именно так это и случилось в юго-заподной части парка: сначала там были пожары, а потом пепелище разгребли и построили там многоэтажные дома.

Почему легендарный парк умирает с молчаливого согласия всего города? Оказывается, надеемся, на помощь извне. Весной 2018 года мэрия города Бишкека и союз муниципалитетов тюркского мира подписали меморандум о сотрудничестве проведения реконструкции (восстановления) территории парка с предоставлением гранта 500 тысяч долларов США. Год назад был составлен эскизный проект парка, его сделали специалисты "Бишкекглавархитектуры" и "Бишкекзеленхоза". Он был передан на согласование турецкой стороне и канул в лету.

Еще один парковый сезон прошел, а с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Владельцы крупных аттракционов уже перестали "воевать" с мэрией и заняли выжидательную позицию. Предприниматели, у которых были карусели поменьше, просто демонтировали их, вывезли и законсервировали. А деревья продолжают гибнуть от засухи и болезней – за ними тут никто не смотрит. Мы хотели получить комментарии у охранников парка, но мужчины в тот момент спали глубоким сном в своей кибитке, за сценой. И порядка внутри было гораздо меньше, чем снаружи.

- Я даже посла Турции сюда приводила, просила помочь. Но воз и ныне там. Напишите официальное письмо в мэрию, давайте вместе поднимать этот вопрос, - предложила директор муниципального предприятия "Городские парки" Калича Умуралиева.

Мы последуем ее совету: просим считать эту статью официальным обращением к администрации города – не за отчетом, а за помощью. Спасать нужно наши "зеленые легкие" столицы! Ведь бюрократические процедуры могут занять еще несколько лет, неужели нельзя до этого времени хотя бы восстановить ирригация в парке, регулярную санитарную обрезку и обработку деревьев? А то вскоре реконструировать уже будет нечего.