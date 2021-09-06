Виртуальная выставка к 111-летию со дня рождения Исхака Раззакова

Государственное архивное агентство при Министерстве цифрового развития подготовило виртуальную выставку, приуроченную к 111-летию со дня рождения видного деятеля Исхака Раззакова. Онлайн-экпозиция подготовлена для того, чтобы общественность почтила память Исхака Раззакова и ознакомилась с его жизнью и трудовой деятельностью.

Историко-документальные составляющие выставки сформированы на основе документов из фондов Центрального государственного архива Кыргызстана и центрального государственного архива общественно-политической документации нашей страны. Фотоматериалы - из фондов центрального государственного архива кинофотофонодокументов и архива президента. Данная онлайн-выставка входит в цикл выставок в рамках серии "Государственные деятели Кыргызстана".

Фотодокументальная выставка рассказывает об основных этапах жизни и общественно-политической деятельности Раззакова.

Ознакомиться с ней можно на сайте: http://razzakov.archive.kg,