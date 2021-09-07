Кыргызстанцы приняли участие в закрытии Международных армейских игр

Более полутора миллиона человек стали гостями зрелищных состязаний VII Армейских международных игр (АРМИ-2021), церемония закрытия которых состоялась 4 сентября в подмосковном парке "Патриот". На ней присутствовали представители оборонных ведомств ряда стран, в том числе Кыргызстана, делегации от участников конкурсов.

Собравшихся поприветствовал в своем послании президент России Владимир Путин. "Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их география, увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности", – говорится в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин также заявил, что благодаря активному профессиональным общению и перспективным деловыми контактам, эти игры смогут внести значительный вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.

В видеообращении к участникам и организаторам АрМИ-2021 глава оборонного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил руководителей министерств обороны стран-участниц. И выразил уверенность, что на следующий год их будет еще больше.

По мнению Шойгу, такие состязания укрепляют доверие между армиями разных стран и служат развитию сотрудничества для глобальной безопасности.

Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств: России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. В них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по итогам соревнований победу на Играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых - высшей пробы.

На церемонии закрытия АрМИ-2021 состоялось награждение победителей и призеров самого зрелищного конкурса игр – "Танкового биатлона". Уже восьмой год подряд в нем участвуют и танкисты Кыргызстана. На сей раз кыргызская команда стала золотым финалистом второго дивизиона и в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона.

По уже сложившейся традиции для гостей церемония завершилась праздничным салютом. В течение 10 минут из 15 салютных установок было произведено 3,2 тысячи выстрелов.