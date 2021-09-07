Танкистов-победителей из Кыргызстана торжественно встретили на Родине

В Кыргызстане торжественно встретили сборную команду Вооруженных сил Кыргызстана, которая вернулась с международных соревнований по танковому биатлону в рамках международных армейских игр "АрМИ-2021", где она стала победителем в конкурсе "Танковый биатлон - 2021" во втором дивизионе. Эти соревнования проходили на подмосковном военном полигоне "Алабино". Об этом сообщает Управление информационной работы МО КР.

Вчера вечером, шестого сентября, наши танкисты прибыли на территорию военной авиационной базы Кант. Их встретил первый заместитель министра обороны КР полковника Нурлан Кирешеев. Он отметил высокий профессиональный уровень подготовленности всех членов наших трех танковых экипажей, их волю к победе.

- В результате слаженной работы всех трех наших экипажей наши танкисты стали победителями во втором дивизионе показав непоколебимый моральный дух и крепкую веру нашей команды в победу. Это наш большой успех, и мы с гордостью можем сказать, что танкисты показали себя настоящими патриотами и защитниками нашей Родины, - отметил он в своей поздравительной речи замминистра обороны полковник Киришеев.

Завершилась церемония встречи небольшим концертом, после которой участники игр убыли в войсковую часть 73809. В дальнейшем, решением руководства Министерства обороны КР, наши танковые экипажи, в виде поощрения, будут направлены для отдыха и восстановления сил в военный санаторий "Тамга".

Напомним, третьего сентября, на подмосковном военном полигоне "Алабино", финальной гонкой танковых экипажей из Кыргызстана, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии завершились соревнования по "Танковому биатлону" в рамках международных армейских игр "АрМИ 2021" во втором дивизионе.