ЦИК утвердила схемы и границы избирательных округов на выборах депутатов ЖК

Центральная избирательная комиссия КР утвердила схемы и границы избирательных округов на выборах депутатов Жогорку Кенеша, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

1. Для проведения по пропорциональной системе выборов 54-х депутатов Жогорку Кенеша, выдвинутых политическими партиями по спискам кандидатов, вся территория Кыргызской Республики является единым избирательным округом. При этом, избиратели, проживающие за пределами территории Кыргызской Республики, считаются приписанными к единому избирательному округу.

2. Для проведения по мажоритарной системе выборов 36-ти депутатов Жогорку Кенеша, образуются одномандатные избирательные округа.

Для всестороннего обсуждения вопроса определения одномандатных избирательных округов была сформирована Межведомственная рабочая группа по вопросам формирования одномандатных избирательных округов, которая стала площадкой обсуждения возможных вариантов. В обсуждениях приняли участие руководители областных и районных государственных структур.

Согласно указанным данным МЦР на 4 сентября 2021 года, количество избирателей в целом составляет 3 686 921 человек, количество без учета данных МИД КР об избирателях за рубежом - 3 617 141 человек.

Каждый округ формируется с примерным количеством 100 476 избирателей +/- 20%.

Исходя из вышеизложенного, схема разделения числа округов по областям следующая:

Бишкек - 428 599 избирателей; 4 округа Ош, Ошская область - 898 569; 9 Баткенская область - 305 053; 3 Джалал-Абадская область - 686 364; 7 Таласская область - 163 109; 2 Чуйская область - 609 774; 6 Нарынская область - 209 101; 2 Иссык-Кульская область - 316 572; 3 Всего: 3617141 избирателей; 36 - округов.

Нумерация одномандатных избирательных округов ведется в алфавитном порядке, начиная с Баткенской области, затем город Ош, Ошская область, Джалал-Абадская область, Таласская область, Чуйская область, город Бишкек, Нарынская область, Иссык-Кульская область.

Согласно части 15 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", списки избирательных округов с указанием их границ и адресов окружных, территориальных избирательных комиссий, включая их графическое изображение, должны быть опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и в средствах массовой информации в течение 5 календарных дней со дня утверждения округов, то есть до 10 сентября 2021 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть по 13 октября 2021 г. (включительно).

Согласно законодательству, при образовании избирательных округов должны соблюдаться следующие требования:

примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов;

избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

при соблюдении указанных требований, как правило, учитывается административно-территориальное деление республики.

Для образования одномандатных избирательных округов, ЦИК основывалась на данных, которые согласно требованиям законодательства, представлены уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления.