Стартовала спартакиада по игровым видам спорта на кубок главы ГКНБ

Сегодня на Иссык-Куле стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в пяти видах спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и тогуз коргоол.

На торжественном открытии спартакиады Председатель ГКНБ генерал-лейтенант К.Ташиев отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников.

К.Ташиев также отметил об осуществляемых на сегодня улучшениях инфраструктуры ГКНБ, возводимых с нуля новых объектах для создания соответствующих условий службы. Также подчеркнуто, что специально к предстоящей спартакиаде в честь 30-летия независимости Кыргызской Республики соорудили соответствующее универсальные спортивные площадки для командных игр спорта.

"Верность профессиональному долгу, мужество, решимость и упорство, сохранение и совершенствование лучших традиций чекистов были и остаются неизменными для всех, кто служит в органах безопасности. Уверен, что единый боевой и спортивный настрой команд, честная игра, основанная на добрых и дружеских взаимоотношениях, станут главными принципами сегодняшнего мероприятия. Я желаю вам увлекательной игры, истинного состязательного, командного духа, успехов, побед и удачи!", - заключил свою приветственную речь Председатель ГКНБ.