Сооронкулова о выборах ЖК: Время требует объединения сил и ресурсов

К выборам Жогорку Кенеша все прогрессивные силы страны должны объединяться. Таким мнением с VB.KG поделилась лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова.

По ее словам, "Реформа" планирует участие в избирательной гонке, и в ЦИК своевременно было подано уведомление о намерении участвовать в парламентских выборах. Однако, сейчас политорганизация ищет различные форматы для объединения.

"Надо объединяться, чтобы не разделять электорат, предпочтения электората. И вообще, время требует объединения сил, ресурсов", - считает Сооронкулова.

Напомним, 2 сентября прошла встреча лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева с представителями партии "Реформа". Как было отмечено, "обсудили текущую ситуацию в стране и вопросы сотрудничества". При этом социалисты не стали торопиться с заявлением о том, что партии пойдут на выборы ЖК вместе под единым флагом.

"Мы находимся в активной фазе переговоров. С партией "Ата Мекен" в том числе. Мы не говорили, что решение принято, а лишь то, что есть желание, стремление к объединению", - прокомментировала ситуацию глава "Реформы".