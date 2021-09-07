В Бишкеке сгорела точка общепита

В Бишкеке сегодня, 7 сентября, около 05:19 часов утра, на пересечении улиц Саманчы и Байтик Баатыра Октябрьского района полностью сгорела сеть быстрого питания площадью 120 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В результате пожара огонь перекинулся на близко расположенный павильон, там сгорела внутренняя обшивка, так же сгорели фары двух легковых машин марок "Кiа" и "Honda Odyssey".

Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет ПСЧ№3 Свердловского района.

В настоящее время причина пожара уточняется. Пострадавших нет.