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В Бишкеке сгорела точка общепита

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 7 сентября, около 05:19 часов утра, на пересечении улиц Саманчы и Байтик Баатыра Октябрьского района полностью сгорела сеть быстрого питания площадью 120 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В результате пожара огонь перекинулся на близко расположенный павильон, там сгорела внутренняя обшивка, так же сгорели фары двух легковых машин марок "Кiа" и "Honda Odyssey".

Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет ПСЧ№3 Свердловского района.

В настоящее время причина пожара уточняется. Пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/406023
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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