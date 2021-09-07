В Бишкеке задержана троица, угнавшая с автомойки машину Toyota

В кыргызской столице в ходе розыскных мероприятий оперативниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района были задержаны подозреваемые в похищении автомобиля Toyota 4Runner с территории автомойки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

Ранее в УВД района с письменным заявлением обратился житель столицы Э.Ө. Мужчина рассказал, что на автомойке, расположенной на пересечении улиц Гагарина и Кырк-Кыз, неизвестные лица под предлогом выполнения услуг химчистки завладели его автомашиной, после чего скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района города Бишкек, начато досудебное производство по статье 206 ("Угон автомототранспортного средства") УК КР.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны три человека. Их доставили в следственную службу, а затем водворили в ИВС ГУВД города Бишкек. Ленинским районным судом столицы в отношении двух из них 16-ти и 18-ти лет была избрана мера пресечения – под присмотром родителей. Третьего на месяц водворили в СИЗО-1. Угнанный автомобиль обнаружили разбитым после ДТП на территории Сокулукского района Чуйской области.