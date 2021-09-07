В жилмассиве Мурас-Ордо открылся хоспис для бездомных людей

Хоспис открылся при фонде "Фонтан жизни". Основателем фонда является Гордон Мэри Маргарет Тирквуд, которая приехала в Кыргызстан из Ирландии более 18 лет назад и начала помогать бездомным людям. В Бишкеке Маргарет видела бездомных, которые искали еду в мусорных баках и была так тронута этим, что решила делиться с ними едой.

А позже был открыт фонд "Фонтан жизни". Там трижды в неделю уличные бродяги могут помыться, постирать одежду, получить новые кофты и брюки, подстричься, получить медицинскую помощь и главное – вкусно поесть. На такие обеды в разные времена собиралось по 50-70 человек со всех районов города. Горячее блюдо, чай, хлеб много раз спасали бедолаг. Тех, кто нуждается в лечение, сотрудники фонда устраивают в больницы и нередко были такие ситуации, когда бездомного человека некуда было выписать после больницы. Вопрос создания хосписа поднимался неоднократно.

Новый же хоспис специализируется на оказании помощи по уходу за неизлечимыми больными. Он оснащен необходимым инвентарем, медикаментозным арсеналом, обученным медицинским персоналом, что в свою очередь, позволяет оказывать всю необходимую помощь и поддержку тяжелобольным пациентам. Также для их удобства и комфорта предусмотрены отдельные палаты с удобными кроватями, инвалидными колясками и ходунками и санузелы.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова, начальник управления социального развития мэрии столицы Майрам Мамбетова и другие приглашенные гости.

Генеральный секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова тоже побывала на церемонии открытия и вручила Маргерет Гордон медаль от международного Иссык-Кульского форума, за ее вклад в социальную сферу нашей страны.