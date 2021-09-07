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В Бишкеке за вымогательство взятки задержан милиционер патрульной службы

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- Н Крайнова
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В Бишкеке по факту вымогательства взятки в размере 64 тысяч сомов задержан сотрудник Управления патрульной службы милиции (УПСМ) ГУВД Бишкек. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, операция была проведена совместно со Службой внутренних расследований МВД КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах.

Установлено, что инспектор УПСМ ГУВД Бишкек А.А.К. в сговоре со своим знакомым под угрозой в привлечения к уголовной ответственности вымогал денежные средства в размере 100 тыс. сомов у жителя г.Бишкек С.К.Б., за якобы совершенное изнасилование. Однако, в правоохранительных органах, каких-либо фактов изнасилования или других правонарушений в отношении указанного жителя столицы не было зарегистрировано.

В рамках досудебного производства ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательства взятки) УК КР задержанный сотрудник УПСМ ГУВД г.Бишкек А.А.К., в порядке ст.98 УПК КР, водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/406028
Теги:
ГКНБ, взятка, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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