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Адвокаты потребуют освобождения Алмазбека Атамбаева по состоянию здоровья

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- Оксана Гут
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Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева опасаются за его здоровье. Они намерены требовать его освобождения.

По словам юриста Сергея Слесарева, готово заключение медицинских экспертов в отношении Атамбаева. Материалы переданы в суд.

"Эксперты выявили у Алмазбека Атамбаева коронарную болезнь сердца и остеохондроз грудных и поясничных позвонков с поражением межпозвонковых дисков. От лабораторных биохимических исследований Атамбаев отказался. При этом в заключении указывается, что возможные стрессовые ситуации могут привести к ухудшению течения кардиологических заболеваний и развитию осложнений. Мы будем требовать освобождения Алмазбека Атамбаева", - поделился заявлением коллеги адвокат Замир Жоошев в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/406038
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, здоровье
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