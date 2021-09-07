Адвокаты потребуют освобождения Алмазбека Атамбаева по состоянию здоровья

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева опасаются за его здоровье. Они намерены требовать его освобождения.

По словам юриста Сергея Слесарева, готово заключение медицинских экспертов в отношении Атамбаева. Материалы переданы в суд.

"Эксперты выявили у Алмазбека Атамбаева коронарную болезнь сердца и остеохондроз грудных и поясничных позвонков с поражением межпозвонковых дисков. От лабораторных биохимических исследований Атамбаев отказался. При этом в заключении указывается, что возможные стрессовые ситуации могут привести к ухудшению течения кардиологических заболеваний и развитию осложнений. Мы будем требовать освобождения Алмазбека Атамбаева", - поделился заявлением коллеги адвокат Замир Жоошев в соцсетях.