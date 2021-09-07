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Определился состав жюри кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии

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- Айжан Мамбеталиева
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Кинофестиваль пройдет с 14 по 17 сентября в кинотеатре "Манас", фильмы будут показываться с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Мероприятие проводится при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС), департамента кинематографии при МКИСМП КР, общественного фонда "Айтыш" и фонда культурного сотрудничества.

судить работы конкурсантов будут - Иван Лопатин - продюсер, CEO компании "Ливандия Энтертейнмент", бренд "Мир Фестивалей". Член Союза Кинематографистов РФ, Евразийской Киноакадемии. Лауреат Царскосельской художественной премии, Эрке Джумакматова - продюсер, сценарист, член правления Союза кинематографистов Кыргызстана, Председатель Правления Кыргызской Ассоциации кинопродюсеров. Тренер Центральноазиатской лаборатории сценарного мастерства (CASL), Алматы. Учредитель и генеральный директор "Студии Оймо".

А также, Акжол Бекболотов - кинооператор, режиссер, продюсер, член правления Союза кинематографистов Кыргызстана, Директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Океева и Дастан Жапар уулу - режиссер, кинооператор, член Союза кинематографистов Кыргызской Республики и Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии и Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии (APSA) в Австралии.

Председатель жюри Дана Амирбекова – киновед, кинокритик, член ассоциации кинокритиков Казахстана, докторант КазНАИ имени Жургенова, научный сотрудник отдела театра и кино РГКП института литературы и искусства имени Ауэзова КН МОН РК. Преподаватель в КазНАИ имени Жургенова.


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URL: https://www.vb.kg/406039
Теги:
кино, фестиваль
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